Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах. Предприниматели подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен, сообщили в службе 30 мая.
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