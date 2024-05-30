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ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах

ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах. Предприниматели подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен, сообщили в службе 30 мая.

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