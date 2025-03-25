Беглов: Определены победители городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий районов Петербурга в 2024 году

Конкурс проходит в Северной столице каждый год Губернатор Александр Беглов подписал постановления Правительства Петербурга, касающиеся награждения почетным знаком «За победу в ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга» и подведения итогов этого конкурса за 2024 год.
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