Беглов: Определены победители городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий районов Петербурга в 2024 году

Конкурс проходит в Северной столице каждый год Губернатор Александр Беглов подписал постановления Правительства Петербурга, касающиеся награждения почетным знаком «За победу в ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга» и подведения итогов этого конкурса за 2024 год.