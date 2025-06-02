Какой сегодня праздник: 3 июня – Всемирный день велосипеда

Всемирный день велосипеда, учрежденный Генассамблеей ООН в 2018 году, ежегодно отмечается 3 июня. Праздником подчеркивает значимость велосипеда как простого, доступного и экологически чистого вида транспорта, который способствует здоровому образу жизни.