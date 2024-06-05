Подстрекателям, склонявшим школьников к диверсиям в Москве, дали от 17 до 22 лет

Второй Западный окружной военный суд приговорил диверсантов Кирилла Горькова и Евгения Заичкина, принуждавших школьников поджигать релейные шкафы на киевском направлении Московской железной дороги, к заключению на сроки от 17 до 22 лет.
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