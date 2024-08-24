Южноуральскую пенсионерку вторые сутки ищут в лесах Карталинского района

В Челябинской области вторые сутки ищут 85-летнюю пенсионерку, отправившуюся по грибы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, в четверг, 22 августа, пожилые супруги выехали из поселка Анненское на личном автомобиле за грибами.