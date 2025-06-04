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Новости Омска

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Долгожданную школу в Кузьминках внезапно переименовали в лицей «Авангарда

Долгожданную школу в Кузьминках внезапно переименовали в лицей «Авангарда» - жители считают, что большинство мест в нем займут дети-хоккеисты, а не прописанные в этом районе школьники.

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