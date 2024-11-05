Суд приговорил бывшего майора полиции Евгения Гайдамака к 10 годам колонии общего режима за ДТП с тремя погибшими.
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Суд приговорил бывшего майора полиции Евгения Гайдамака к 10 годам колонии общего режима за ДТП с тремя погибшими.