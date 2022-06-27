Дебаты журналистов из России и Италии показали, что «зачистка» западного инфопространства — цель номер один для политиков

…всех западных стран и их «союзников», иначе они не выдерживают никакого противостояния в информационной сфере с обоснованными альтернативными точками зрения.
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