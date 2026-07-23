Экс-подполковник СБУ Прозоров: Вскоре Драпатого начнут обвинять в неудачах ВСУ

Проблемы, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы на фронте, а также противоправные действия сотрудников военкоматов вскоре могут быть возложены на нового главнокомандующего Михаила Драпатого.
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