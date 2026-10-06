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Царьград

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360 тысяч за грязь и сломанный замок: русские туристы пожаловались на отель в Египте

360 тысяч за грязь и сломанный замок: русские туристы пожаловались на отель в Египте

Туристов ужаснул номер в Шарм-эль-Шейхе за 360 тысяч.Туристы из Санкт-Петербурга пожаловались на условия в четырёхзвёздочном отеле JAZ Neo Sharks Bay в Шарм-эш-Шейхе.

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