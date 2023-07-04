«Россия создает кустарную индустрию новых цифровых средств наблюдения для подавления внутренней оппозиции войне на Украине», – ни много ни мало цитата из статьи, размещенной сегодня на передовице издания The New York Times.
Родина цифрового шпионажа
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Либерошваль это не оппозиция, а враги России и шавки Запада. Как бы ни был я зол на чиновников РФ, никогда бы мне не пришло в голову обращаться со своими жалобами к Западу, нашему вечному врагу.
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