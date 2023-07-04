ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Родина цифрового шпионажа

Родина цифрового шпионажа

«Россия создает кустарную индустрию новых цифровых средств наблюдения для подавления внутренней оппозиции войне на Украине», – ни много ни мало цитата из статьи, размещенной сегодня на передовице издания The New York Times.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Либерошваль это не оппозиция, а враги России и шавки Запада. Как бы  ни был я  зол на чиновников  РФ, никогда  бы мне не пришло  в голову обращаться  со своими жалобами к Западу, нашему  вечному  врагу.
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