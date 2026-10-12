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ИА Регнум

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Силы ПВО за вечер и ночь сбили 37 беспилотников ВСУ над Калужской областью

Силы ПВО за вечер и ночь сбили 37 беспилотников ВСУ над Калужской областью

За минувший вечер и ночь силы ПВО сбили 37 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Калужской областью.

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