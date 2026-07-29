Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве женщины, чьё тело помог найти пёс

Прокуратура контролирует расследование убийства Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела об убийстве 39-летней женщины по имени Наталья, которая пропала без вести в одном из населённых пунктов Одинцовского городского округа в июле 2026 года.