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«Мы их освободили, и они нам этого не простят»

«Мы их освободили, и они нам этого не простят»

«Освобождение Освенцима отмечается с участием стран, которые организовали Холокост в Освенциме, таких как Германия и ее союзники, или стран, которые предоставляли охранников, как Польша или Хорватия, но без представителей России - страны, победившей Третий рейх и освободившей Освенцим.

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Комментарии
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Вячеслав Смирнов
&quot;а я родилась от своих родителей&quot;.Замолчите,вы давно прокололись на сайтах Мир тесен.Вы старый антисоветчик и вы мужчина,хоть и стали писать &quot;родилась&quot;.Это вам не поможет
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13 час.
Александр Ляшенко
&quot;а я, падаль, родилась от своих родителей...&quot;👽
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11 час.
М
Мария
Так это и делается. Кто против?
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7 час.
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