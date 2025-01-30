«Освобождение Освенцима отмечается с участием стран, которые организовали Холокост в Освенциме, таких как Германия и ее союзники, или стран, которые предоставляли охранников, как Польша или Хорватия, но без представителей России - страны, победившей Третий рейх и освободившей Освенцим.
«Мы их освободили, и они нам этого не простят»
Комментарии
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Вячеслав Смирнов
"а я родилась от своих родителей".Замолчите,вы давно прокололись на сайтах Мир тесен.Вы старый антисоветчик и вы мужчина,хоть и стали писать "родилась".Это вам не поможет
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13 час.
Александр Ляшенко
"а я, падаль, родилась от своих родителей..."👽
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11 час.
М
Мария
Так это и делается. Кто против?
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7 час.
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