Пересадка волос на бороду: описание метода, техника выполнения, особенности, отзывы

В последнее время все большее число мужчин отращивает бороду, считая это модным трендом. Также некоторые представители сильного пола бородой эффектно скрывают эстетические изъяны на лице, а именно некрасивые рубцы, шрамы, последствия угревой сыпи и постакне в молодости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии