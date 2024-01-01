Имбирное печенье с медом

Мне очень нравится традиция, пришедшая к нам из Европы, печь имбирное печенье на Рождество. Ведь как приятно достать все свои формочки для печенья и вместе с детьми вырезать символы Нового года и Рождества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии