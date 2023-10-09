В ноябре в Технопарке «Сколково» состоится TECH WEEK

TECH WEEK состоится в Технопарке «Сколково» юбилейный десятый раз с 28 по 30 ноября. Тематическое ядро события – обмен опытом от основателей и топ-менеджеров, свежие кейсы построения эффективных бизнес-процессов, маркетинг и продажи, лидерство и инвестирование в условиях кризиса.