Вряд ли ошибусь, утверждая, что многие школы, средние специальные учебные заведения рассматривают возможность изменить собственный статус, получив приставку «казачья».
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