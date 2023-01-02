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НХЛ. «Бостон» против «Питтсбурга» в «Зимней классике», «Вегас» в гостях у «Колорадо»

«Бостон» сыграет с «Питтсбургом» в «Зимней классике»-2023. Также в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» примет «Вегас», «Анахайм» встретится с «Филадельфией».

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