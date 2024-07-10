Египет пытается вернуть россиян духовными нововведениями и дайвингом

Египет стремится вернуть популярность среди российских туристов, развивая новые направления. Основываясь на традиционном пляжном отдыхе, страна также продвигает духовный туризм, дайвинг, медицинский туризм и культурное наследие.
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