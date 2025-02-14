Древние обряды православия: традиции, ушедшие в прошлое Ирина ВальковаИстория православной церкви насчитывает множество веков, в течение которых ее обряды и традиции изменялись, приспосабливаясь к новым условиям и потребностям верующих.
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