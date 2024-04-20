Изобразил дочь: как Еремину пришла идея создать мурал в аэропорту Донецка

Скриншот видео Автор Telegram-канала "Донецкий стрингер" рассказал, как погибшему в зоне спецоперации военкору "Известий" Семену Еремину пришла идея создать мурал в память об убитых украинскими боевиками детях Донбасса.
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