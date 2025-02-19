Глава РФПИ Дмитриев: Американские компании вернутся в Россию во втором квартале 2025 года

По его словам, процесс возвращения будет непростымНекоторые компании США вернутся на российский рынок во втором квартале 2025 года, заявил ТАСС глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии