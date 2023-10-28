Коррозия и слабая подвеска: эксперты назвали слабые места китайских автомобилей

В период с 2021 по 2023 года спрос на автомобили китайского производства в России вырос в три раза. Только за первые шесть месяцев текущего года китайские производители продали в России больше автомобилей, чем за весь 2022 год.
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