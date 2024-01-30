Оксана Самойлова рассказала, как ее дети получили роли в сериале

Оксана Самойлова, известная блогер и предприниматель, в интервью для The Voice поделилась интересным опытом своих детей, Майи и Давида, которые приняли участие в кастинге и были приняты для съемок в сериале "Бедные смеются, богатые плачут".
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