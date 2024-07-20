«За Фарион»: На Украине будут собирать деньги «на убийство Соловьёва»

ИН Ирина Некрасова Утилизировали нелюдь, слава Богу. Осиновый кол бы ей между ребер еще перед тем, как закапывать эту мразь в сыру землю: уж больно злобная нечисть была.

Людмила Суханова Фарион не та фигура, которая должна быть на скамье подсудимых. Она получила то, чего достойна.