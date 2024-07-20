«За Фарион»: На Украине будут собирать деньги «на убийство Соловьёва»

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Утилизировали нелюдь, слава Богу.  Осиновый кол бы ей между ребер еще перед тем, как закапывать эту мразь в сыру землю: уж больно злобная нечисть была.
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6 час.
Людмила Суханова
Фарион не та фигура, которая должна быть на скамье подсудимых. Она получила то, чего достойна.
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2 час.
Анатолий Анатольев
ХВАТИТ жалеть их, надо как США с фашистскими городами поступили - т.к. МОЗГИ не добавятся, а их злость останется, как у СУЧКИ ФАР..!!!!! Замечательная получится американская ЛЮБОВЬ к бандерам!
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43 сек.

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