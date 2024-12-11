«Барселона» обыграла «Боруссию» (3:2), забив победный мяч на 85-й. В лайве каталонцы шли за 5.50

«Барселона» обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:2) на выезде в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Хозяева дважды отыгрывались по ходу матча, но пропустили решающий мяч на 85-й минуте – отличился Ферран Торрес.
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