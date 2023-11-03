Гол Марченко, а также передачи Воронкова и Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Тампу»

«Коламбус» обыграл «Тампу-Бэй» и прервал серию из четырех поражений. В ночь на 3 ноября в Коламбусе (штат Огайо, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Коламбус» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».
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