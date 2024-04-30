Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Забавные новости

Забавные новости

Новость первая. Мистическая Калифорния. Калифорния - это просто удивительный штат. Солнце, океан, огромные деньги и самое торжественное торжество демократии! Даже на фоне остальных штатов США Калифорния выделяется своей демократичностью и ревностным следованием прогрессивной повесточке.

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