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"Сеута – это Испания!": Мадрид охватили протесты против мигрантов и Санчеса

"Сеута – это Испания!": Мадрид охватили протесты против мигрантов и Санчеса

Sipa USA/ТАСС Испания все ближе к гражданской войне. Миграционный кризис, который не в силах сдержать правительство премьер-министра Педро Санчеса, вылился в невероятные по масштабам протесты.

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