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  • Лев Добрый
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    То есть Вы читали дальше? Как предлагал Соловьёв, предупредить дать время на эвакуацию. Вот только россиян, по которы...ТРИ ГОРОДА УКРАИН...
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"Атлантические кабели уничтожит "Клавесин", младший брат "Посейдона". Британские СМИ пугают сограждан новым подводным дроном России.

"Атлантические кабели уничтожит "Клавесин", младший брат "Посейдона". Британские СМИ пугают сограждан новым подводным дроном России.

18K прочитали О подводных дронах "Клавесин" впервые стало известно в 2016 году. Их называют "младшими братьями "Посейдона".

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