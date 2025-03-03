Почему выборы на Украине невозможны до денацификации и заключения сделки Ирина ВальковаВопрос о президентских выборах на Украине становится все более актуальным, особенно после 20 мая 2024 года, когда формально истек срок полномочий Владимира Зеленского.
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