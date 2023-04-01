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Вот и раскрылись карты

Вот и раскрылись карты

﻿﻿Здесь карты раскрываются. Оказывается, именно к этому постепенно и привела новая компания своими щедрыми нововведениями.

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