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Стефанос Циципас: «Топ-10 – эксклюзивный клуб, ценность которого осознаешь, когда оттуда вылетаешь»

Стефанос Циципас: «Топ-10 – эксклюзивный клуб, ценность которого осознаешь, когда оттуда вылетаешь»

Он выпал оттуда в феврале, но вернулся в десятку после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло. – Несколько месяцев назад вы впервые за много лет покинули топ-10, а затем победили в Монте-Карло.

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