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От лесов до детских садов: где в Сибири в 2026 году встречают медведей

От лесов до детских садов: где в Сибири в 2026 году встречают медведей

В августе и сентябре 2026 года Сибирь столкнулась с чередой опасных встреч с медведями. В ряде случаев животные нападали на людей, а в некоторых регионах их приходилось уничтожать из-за непосредственной угрозы.

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