Разница взглядов: выставка «Глаз видящий, всевидящий, невидящий» в AZ/Art

Проект-головоломка Александра Дашевского — о «Большом Брате» и поисках сакрального В пространстве AZ/Art на Маросейке — «филиале» Музея AZ, посвященном экспериментальным проектам — проходит выставка «Системы мимикрии».
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