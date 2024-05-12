Иномарка с пятью пьяными подростками съехала в реку в Ленинградской области

Иномарка с пятью нетрезвыми подростками съехала в реку в Ленинградской области, спаслись двое. Об этом 12 мая сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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