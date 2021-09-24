Что я пью на диете, калорийное и не очень

Все, погода окончательно испортилась, гости, которые планировали еще раз к нам приехать, предпочли отлежаться дома под пледиками, попивая горячий чай:) Мы уже обустроились на новом месте, и все, мне теперь и рассказывать больше не о чем:) Но благодаря моим недоброжелателям, которые меня преследуют, у меня появилась мысль написать про то как изменились мои предпочтения в напитках:) В общем, расскажу вкратце, так как и эта тема тоже интересная, про злость и нетерпимость, ко мне, людей.