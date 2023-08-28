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Швентек об усталости после Цинциннати: «Утомление было и физическим, и психологическим»

Она говорила, что «бак у нее довольно пустой». Ее спросили, как она восстановилась к US Open. В первом круге в Нью-Йорке она проиграла один гейм.

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