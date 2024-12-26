Эксперт дал советы по подготовке полезного стола на Новый год

Новогодний стол можно сделать менее тяжелым и калорийным, при этом добавив полезные блюда. Фитнес-тренер DDX Fitness, нутрициолог Артем Опальницкий рассказал «Известиям» 26 декабря, как снизить калорийность привычных салатов, а также объяснил, что лучше добавить на праздничный ужин, а от чего стоит воздержаться.