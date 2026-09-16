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Коул: в качестве жеста доброй воли Белоруссия освободит 25 заключенных

Коул: в качестве жеста доброй воли Белоруссия освободит 25 заключенных

Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул по итогам переговоров в Минске с президентом республики Александром Лукашенко заявил, что Минск освободит 25 заключенных, а американская сторона снимет санкции с двух предприятий.

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