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Мировые рынки завершили нервную неделю на фоне роста доходностей облигаций

Мировые рынки завершили нервную неделю на фоне роста доходностей облигаций

В пятницу, 18 сентября, мировые фондовые рынки завершили неделю снижением на фоне усиления инфляционных опасений и роста доходностей государственных облигаций.

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