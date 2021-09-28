СССР-Россия

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Дух захватывает, какую энергетику будущего может получить Россия

Дух захватывает, какую энергетику будущего может получить Россия

Да-да, у России есть очень смелый проект на севере России, который способен перевернуть всю мировую энергетику.

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Сергей
Сказки о будущем, чтобы оправдать распродажу ресурсов сейчас...?? У нас и сейчас избыток дешевой эл. энергии...,вот поэтому и продали все эл. станции американцам...
Александр Иванов
Самое главное автор не знает куда столько электроэнергии использовать??
Владимир СВ
Уж сколько лет ... Это как раз тот случай когда Слова важнее Дел ..
Елена Сербинович
100 лет собирались строить крымский мост, и вот пришло время и построили, и Пенжинскую ПЭС построим

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