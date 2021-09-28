Дух захватывает, какую энергетику будущего может получить Россия

СССР-РоссияОбществоДух захватывает, какую энергетику будущего может получить Россия Да-да, у России есть очень смелый проект на севере России, который способен перевернуть всю мировую энергетику.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейСказки о будущем, чтобы оправдать распродажу ресурсов сейчас...?? У нас и сейчас избыток дешевой эл. энергии...,вот поэтому и продали все эл. станции американцам...Александр ИвановСамое главное автор не знает куда столько электроэнергии использовать??Владимир СВУж сколько лет ... Это как раз тот случай когда Слова важнее Дел ..Елена Сербинович100 лет собирались строить крымский мост, и вот пришло время и построили, и Пенжинскую ПЭС построимКомментировать
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