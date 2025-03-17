В Петербурге мужчина выместил злобу на чужом автомобиле

Он предстанет перед судом Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 25-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества по ч.
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