Царьград. "Я вас зарежу!": Мигрант с кувалдой разгромил квартиру профессора медицины. Пугающее завтра уже наступило

Оглавление: "Ворвался сосед с ваххабитской бородой" "Я вас зарежу!" Разруха в головах Коллаж Царьграда В Санкт-Петербурге агрессивный выходец из Средней Азии устроил погром в квартире известного в городе и заслуженного доктора.