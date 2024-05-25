🇳🇨🇫🇷🇦🇺 Макрон во время визита в Новую Каледонию мог бы положить конец кризису, но упустил шанс и Франции в конце концов придётся уйти оттуда.
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🇳🇨🇫🇷🇦🇺 Макрон во время визита в Новую Каледонию мог бы положить конец кризису, но упустил шанс и Франции в конце концов придётся уйти оттуда.
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