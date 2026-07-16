Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Соседи ополчились на одинокого дачника, требуя выгнать его из поселка. Но стоило мне заглянуть к нему в дом, как я встала на его сторону

Соседи ополчились на одинокого дачника, требуя выгнать его из поселка. Но стоило мне заглянуть к нему в дом, как я встала на его сторону

Комары в то лето совершенно обнаглели. Едва солнце начинало клониться к верхушкам запыленных, пожелтевших от зноя сосен, как они поднимались над дачными участками густым, назойливым, зудящим облаком, не давая покоя ни людям, ни животным.

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