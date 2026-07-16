Соседи ополчились на одинокого дачника, требуя выгнать его из поселка. Но стоило мне заглянуть к нему в дом, как я встала на его сторону

Комары в то лето совершенно обнаглели. Едва солнце начинало клониться к верхушкам запыленных, пожелтевших от зноя сосен, как они поднимались над дачными участками густым, назойливым, зудящим облаком, не давая покоя ни людям, ни животным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)