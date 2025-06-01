«Омские Крылья» из ВХЛ расстались с 16 хоккеистами и подписали голкипера Ярославлева из фарм-клуба «Динамо»

Фарм-клуб «Авангарда» в Olimpbet ВХЛ покинули: вратарь Арсений Ахметов, защитники Михаил Патрикеев, Андрей Перфильев, Павел Турбин, Евгений Калинин, Антон Казачок, Сергей Дмитриев, Павел Смышляев и Егор Ананьин.
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