Княгиня Шарлен наконец-то показала, как она выглядит, после слухов о тяжелой болезни

Супруга князя Альбера поделились новыми снимками. Княгиня Шарлен и князь Альбер LEGION-MEDIAКнягиня Шарлен чрезвычайно обрадовала своих фанатов, опубликовав, наконец, свое фото в социальной Сети — первое после «паузы», продолжавшейся много месяцев.