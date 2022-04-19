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Княгиня Шарлен наконец-то показала, как она выглядит, после слухов о тяжелой болезни

Княгиня Шарлен наконец-то показала, как она выглядит, после слухов о тяжелой болезни

Супруга князя Альбера поделились новыми снимками. Княгиня Шарлен и князь Альбер LEGION-MEDIAКнягиня Шарлен чрезвычайно обрадовала своих фанатов, опубликовав, наконец, свое фото в социальной Сети — первое после «паузы», продолжавшейся много месяцев.

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