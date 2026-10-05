Фонд "Тотальный диктант": Молодежь сохранила грамотность

Владимир Пахомов из Института русского языка РАН уверяет, что русская молодежь вовсе не безграмотна. Изменения в языке отражают текущие реалии, а прошлые произношения кажутся исключительно эстетичнее.
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